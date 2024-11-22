İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2024 Cuma / 21 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5401
  • EURO
    35,9865
  • ALTIN
    3000.2
  • BIST100
    9460.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Meteoroloji Marmara için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

DHA22 Kasım 2024 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Meteoroloji Marmara için uyardı
ABONE OL

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden itibaren batısından başlayarak, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Marmara'da güney ve güneybatıdan, cumartesi sabahtan itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, hamlesi 80-90 km/saat) bekleniyor. Marmara'da cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.