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Meteoroloji: Marmara'da bugün yer yer sis ve pus bekleniyor

Meteoroloji, Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde bugün yer yer sis ve pus beklendiğini açıkladı.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 09:14 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:14
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün yurt genelinde yağış öngörülmüyor. Ülkenin batı kesimlerinde havanın yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Rüzgarın ise güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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