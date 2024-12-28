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Meteoroloji Muğla ve Antalya için uyardı

Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 17:13 - Güncelleme:
Meteoroloji Muğla ve Antalya için uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 700-800 metre rakım ve üzeri yüksekliklerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

  • Muğla kuvvetli yağış
  • Antalya kuvvetli yağış
  • hava durumu uyarısı

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