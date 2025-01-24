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Meteoroloji Muğla ve Antalya için uyardı

Muğla'nın doğusu ile Antalya'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA24 Ocak 2025 Cuma 13:58 - Güncelleme:
Meteoroloji Muğla ve Antalya için uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğusu ile Antalya'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkisi başta olmak üzere 1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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