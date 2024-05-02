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Güncel

Meteoroloji o bölgeyi kuvvetli yağış için uyardı

Meteoroloji Erzurum için yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağını ifade etti.

IHA2 Mayıs 2024 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Meteoroloji o bölgeyi kuvvetli yağış için uyardı
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Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gün Güneydoğu Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum ile ilgili yaptığı değerlendirmede; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğini belirtti. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yetkililer kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m ) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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