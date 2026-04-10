Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 'Bölgemizde devam eden yağışların cumartesi ve pazar günleri Diyarbakır'ın kuzeyinde Kulp, Lice, Hazro, Silvan ve Hani ilçeleri, Batman'ı kuzeyinde Kozluk ve Sason ilçeleri, Siirt ve Şırnak'ta aralıklı yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.