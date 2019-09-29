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Meteoroloji onlar için hazırladı! Çiftçilere özel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çiftçiler için gerekli tüm meteorolojik verilerle hazırladığı 'Tarımsal Hava Tahmini' uygulaması hizmete girdi.

  • AA
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce çiftçilerin ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, hasat, ve hayvansal üretim gibi faaliyetlerinde ve planlamalarında yardımcı olması amacıyla Tarımsal Hava Tahmini internet sayfası hazırlandı.
 
Tarımsal üretimde meteorolojik şartların büyük önemi bulunuyor. Kuraklık, sel, don, dolu, fırtına gibi meteorolojik faktörler çiftçilerin gelir düzeyini doğrudan etkiliyor. Hazırlanan sayfayla üreticilerin meteorolojik şartlara ilişkin önceden bilgi sahibi olarak zamanında tedbir alabilmesi, böylece en az zararla veya hiç zarar görmeden süreci atlatabilmesi hedefleniyor.
 
"tarim.mgm.gov.tr" uzantısından ulaşılabilen sayfada, tarımsal üretim faaliyetlerinde ve tarımsal araştırmalarda ihtiyaç duyulan meteorolojik tahminlerle bilgiler yer alıyor.
 
Sayfada, genel tahminler yanında, ilçe bazlı tarımsal hava tahminleri de yayımlanıyor. Güncel ve gerçekleşen hava durumu bilgilerinin verildiği sayfada, 3 saatlik ve 5 günlük hava tahminleri, meteorolojik uyarılar, zirai don riski uyarıları gibi tarım sektörü için önem taşıyan bilgiler paylaşılıyor.
 
SICAKLIKTAN HASAT ZAMANI TAHMİNİ
 
Sayfada, hasat zamanı tahmini hizmeti de veriliyor. Buna göre, ekildiği il, ilçe, ekim tarihi ve bitki türüne göre, ürünlerin tahmini hasat zamanı belirlenebiliyor. Uygulamayla bitkilerin normal büyüme ve gelişmelerini tamamlayabilmeleri için yaşam süreleri boyunca gereksinim duydukları toplam sıcaklık miktarlarının bulunması, bu değerlerden faydalanarak hasat zamanının tahmin edilmesi sağlanıyor.
 
Sayfada, bitkilerin sıcağa ve soğuya dayanıklılık haritaları da yer alıyor. Bu haritalar, bir bölgede ilk defa yetiştirilmesi düşünülen çok yıllık bir bitkinin sıcaklık açısından o yörede yetişip yetişemeyeceğine karar verilmesinde kullanılıyor. Çiftçiler, yeni bir bitki türü yetiştirmek istediğinde bu hizmetten yararlanabilecek.
 
SIĞIRLAR İÇİN SICAKLIK İNDEKSİ
 
Sayfada, sığırlardaki sıcaklık-nem stresine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Sıcaklığın süt sığırları üzerinde etkisi bulunurken, "Sıcaklık Nem İndeksi" adı verilen uygulamayla hayvanların maruz kaldıkları sıcak stres düzeyi ve süt üretiminde ne oranda bir düşüş olabileceği tahmin ediliyor.

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