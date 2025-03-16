Meteoroloji pazartesi gününü işaret etti: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Denizli ve çevre illerde Afyonkarahisar ve Uşak bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına 50-70 km/sa beklendiğini açıkladı.

Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, toz savrulması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale ve çevresinde 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, saatte 50-70 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Fırtınanın 12.00 ile 22.00 saatleri arasında etkili olması beklenirken, akşam saatlerinden sonra şiddetini kaybedeceği öngörülüyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ESKİŞEHİR

Meteoroloji, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölgede hava sıcaklığının düşeceği tahmininde bulunurken, kuvvetli rüzgâr sonrası oluşacak olumsuzluklara karşı ise uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklıklarının 4 ile 7 derece, minimum sıcaklıkların ise 1 ile 3 derece azalmasının bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşeceği günde rüzgâr ise Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette; yarın ise öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar

Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına tahmin edilirken, kuvvetli rüzgârın saatte 50 ila 70 kilometre hız ile eseceği tahmin raporunda yer aldı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü, Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.