27 Ekim 2021 Çarşamba 15:05 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları başladı. Başvuruya ilişkin detaylar, ÖSYM'nin yayımladığı KPSS 2021/8 tercih kılavuzunda yer alıyor. Meteoroloji personel alımı için başvuruda bulunacak adayların KPSS'den 50 puan almış olması yeterli. Tercihler ise ÖSYM'nin aday işlemleri menüsünden yapılacak. Peki Meteoroloji personel alımı 2021 ne zaman? İşte KPSS 2021/8 tercih kılavuzu, başvuru tarihleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 100 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI 2021 NE ZAMAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım başvuruları ÖSYM'nin internet sitesinde 27.10.2021 tarihi itibariyle yayınlayacağı KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu ile başladı.

Adaylar tercihlerini 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 2 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

06.09.2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları esas alınarak yapılacak olan atama ile 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro Personeli unvanında olmak üzere 100 sözleşmeli personel istidamı sağlanacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı ve KPSS 2021/8 tercih kılavuzu

Adaylar 2 Kasım 2021 tarihi saat 23.59'a kadar tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.