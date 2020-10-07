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Meteoroloji saat verdi: İstanbul için 'turuncu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'turuncu' kategoride uyarı yayınlayarak dolu beklendiğini açıkladı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 13:29 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 13:30
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 09.00 itibarıyla şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelmesi öngörülen yağışların, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleriyle Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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