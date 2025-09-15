Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da sağanak yağmur

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde sıcaklık 27 dereceye ulaşacak ancak akşam saatlerinden itibaren sağanak geçişleri yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR

İstanbul da sağanak geçişi beklenen şehirler arasında yer alıyor.

Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da sağanak geçişleri yaşanacak.

İstanbul'da öğle sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaşacak. Geceye gelindiğinde sıcaklık 21 dereceye kadar düşecek.

METEOROLOJİ'DEN İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık