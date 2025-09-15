Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da sağanak yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR
İstanbul da sağanak geçişi beklenen şehirler arasında yer alıyor.
Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da sağanak geçişleri yaşanacak.
İstanbul'da öğle sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaşacak. Geceye gelindiğinde sıcaklık 21 dereceye kadar düşecek.
METEOROLOJİ'DEN İL İL HAVA DURUMU
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık