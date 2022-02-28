28 Şubat 2022 Pazartesi 10:01 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:01

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, Trakya ile zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KAR BUGÜN TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPACAK

CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'de bugün için uyarıda bulundu. Prof. Dr. Şen, "Bugün Trakya da kar görülecek. Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğusu Ankara, Kırıkkale ve Çorum da kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur diğer yerlerde yağmur. Akşam yağış doğuya kayacak Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak. İstanbul akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur akşam bitiyor. Sıcaklık 9 derece olacak" dedi. Öte yandan Prof. Dr. Şen, "1 Mart'tan itibaren Türkiye de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu'da kar yağışı görülecek. İstanbul'da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 6

Edirne: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

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