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Meteoroloji saat verip uyardı! Kuvvetli kar ve sağanak geliyor

Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli ile Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yarın akşam itibarıyla kuvvetli kar yağışı, İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 22:05 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:05
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Marmara'nın güneyi ve doğusuyla İç Ege'nin kuzeyinde beklenen yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

- İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

İstanbul'da ise yarın öğle saatlerinden akşama kadar sağanak yağış bekleniyor.

Beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, yarın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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