Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren ise Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

İç kesimlerde batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla nedeniyle ulaşımda aksamalarla, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

ANKARA VALİLİĞİNDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Ankara Valiliği, 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren başkent çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.