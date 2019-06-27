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Meteoroloji son dakika İstanbul yağış uyarısı! İstanbul’da havalar nasıl olacak, yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul’a yağış geliyor. Aralarında İstanbul’un da bulunduğu birçok il için gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, ‘İstanbul’da havalar nasıl olacak? Marmara bölgesi ve İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek?’ sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Açıklamada, yarın Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), İstanbul, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılarak, cumartesi Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi. Ayrıca Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Akdeniz’de de yağış hakim olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sağanak ve gök gürültülü yağışlı havanın ayrıntıları…

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‘İstanbul’da havalar nasıl olacak? Marmara bölgesi ve İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek?’ sorularına vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Akdeniz’e gök gürültülü ve sağanak yağış geliyor. Son günlerdeki artan sıcak havaların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bu son açıklamada, “Türkiye'nin cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor” dendi. 28 Haziran Cuma günü Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Açıklamada, yarın Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), İstanbul, Marmara'nın doğusunun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılarak, Cumartesi Marmara'nın doğusunun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi. İşte haberin ayrıntıları…

İSTANBUL’A GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, serin ve yağışlı sistemin cumartesi akşamından itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiği kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. 28 Haziran Cuma günü Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor" denildi.

METEOROLOJİ’DEN UYARI: DOĞU KARADENİZ’E DİKKAT!

Meteoroloji hafta sonu ise hava durumu şöyle açıkladı:

Cumartesi ve pazar günleri de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun'un doğusu ile Ordu'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı (100-200 kg/metrekare arasında) tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA DÜŞECEK

Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskınları ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, Pazar ve Pazartesi günleri ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz Salı gününden itibaren tekrar yükselmesi beklenmektedir.

 

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