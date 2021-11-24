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Güncel

Meteoroloji tarih verdi! Kar geliyor

Hafta başından itibaren Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıklar düştü, sağanak görüldü. Peki kar ne zaman geliyor? Meteoroloji paylaştığı haritayla, 1 Aralık Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışının görüleceğini duyurdu.

24 Kasım 2021 Çarşamba 17:30 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:30
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Yeni haftayla azalan hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren yeniden artışa geçecek.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, mevsim normalleri civarına yükselecek sıcaklıklar 29 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeniden düşüşe geçecek.

ANKARA'YA SALI GÜNÜ KAR GELİYOR

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 30 Kasım Salı günü başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

1 ARALIK'TA TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR

1 Aralık Çarşamba günü ise tüm Türkiye'de yağış görülecek. Yağışlar, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar, yurdun diğer bölümlerinde ise yağmur şeklinde olacak.

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