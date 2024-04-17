Meteoroloji Trakya bölgesi için uyardı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya'da bu gece yarısından itibaren 'kuvvetli yağış' beklendiği bildirildi. Açıklamada, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde (Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene, Saray, Kapaklı) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.