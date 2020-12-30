Meteoroloji üç bölgeyi uyardı! Geliyor

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 14:22

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Akdeniz, Ege ve Trakya'nın kıyı kesimleri akşam saatlerinde sağanak yağmurun etkisi altına girerken kuzey Ege ve Marmara'da lodos etkili olacak

Yapılan açıklamada ülkenin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu