23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteoroloji uyardı: 22 ilde yağış bekleniyor

Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar bazı illerde şiddetli olabilir.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Karabük ve Tokat çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
İstanbul: Parçalı bulutlu 25
 
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
 
Adana: Az bulutlu 33
 
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
 
Ankara: Parçalı bulutlu 24
 
Konya: Az bulutlu 24
 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor 22
 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı 18
 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32
 

Görüntüler dehşete düşürdü! Genç kızı asansör boşluğuna itti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yunanistan'da yolcu feribotunda yangın: 600 kişi tahliye edildi

Yunanistan'da yolcu feribotunda yangın: 600 kişi tahliye edildi

Meteoroloji uyardı: 22 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: 22 ilde yağış bekleniyor

İstanbul'da 'gaybubet evlerine' operasyon

İstanbul'da 'gaybubet evlerine' operasyon

Artçılar sürüyor! Silivri açıklarında bir deprem daha

Artçılar sürüyor! Silivri açıklarında bir deprem daha

Heyecanlandıran anlar! Birlikte uçtular

Heyecanlandıran anlar! Birlikte uçtular

Genç kız cinayetinde kahreden detaylar! Babanın feryadı yürekleri dağladı

Genç kız cinayetinde kahreden detaylar! Babanın feryadı yürekleri dağladı

Manipülasyona tepki yağıyor! Yalanları ortaya çıktı, özür dileyen olmadı

Manipülasyona tepki yağıyor! Yalanları ortaya çıktı, özür dileyen olmadı

Bakan Kurum'dan İstanbul depremi açıklaması

Bakan Kurum'dan İstanbul depremi açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Artvin´de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Artvin´de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Tesadüfen ortaya çıkarıldı! Eşi-benzeri yok

Tesadüfen ortaya çıkarıldı! Eşi-benzeri yok

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA