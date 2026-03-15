Meteoroloji uyardı... Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Doğu bölgelerinde kar yağışı beklenirken, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren kademeli olarak düşeceği bildirildi. Arife günü ile bayramın ilk gününde ise yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 18:51
Yeni haftaya yurdun doğusunda yağışlı, batısında ise bulutlu bir hava ile giriliyor. Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun bazı illerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Pazartesi günü Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu'da çığ riskine karşı uyarı yapıldı. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinde ise hafta ortasına kadar parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

BAYRAM TATİLİ BOYUNCA YAĞMUR YAĞACAK

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı da yağışlı bir hava ile karşılayacak.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta ortası itibarıyla kademeli olarak yurt genelinde azalışa geçecek. Bayramın birinci gününde ise yurdun pek çok noktasında yağışlı bir hava hakim olacak.

Yağışlı hava, bayram tatili boyunca etkisini devam ettirecek.

YENİ HAFTADA ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE NASIL BİR HAVA HAKİM OLACAK?

Ankara perşembe gününe kadar parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 17 derece olarak tahmin ediliyor. İstanbul, çarşamba gününden itibaren yağmurlu, sıcaklık en yüksek 12 derece olarak ölçülecek. İzmir'de ise hafta ortasına kadar parçalı bulutlu hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 19 derece civarında seyredecek.

