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Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları düşecek, kar geliyor

Yurtta hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerinden başlayarak azalması bekleniyor.

AA15 Ekim 2024 Salı 17:52 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları düşecek, kar geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, perşembeden itibaren hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

HAFTA BAŞINA KADAR SÜRECEK

Soğuk hava, kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağış geçişleri görülecek.

MEVSİMİN İLK KARI YAĞACAK

Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Karadeniz'in yüksek kesimleri ve yaylaları ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görülecek.

Zirai don riskine karşı meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

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