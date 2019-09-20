Meteoroloji uyardı: Hızı saatte 70 kilometreyi bulacak
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
- İHA
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) rüzgarın güneyli yönlerden bölgemiz genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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