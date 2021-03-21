İstanbul'a kar geri geliyor! İşte 5 günlük hava durumu

21 Mart 2021 Pazar 13:06 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 13:09

İstanbul'a kar geri geliyor! Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu haritasına göre bugünden itibaren ülke genelinde etkisini artıracak yağışlarla beraber sıcaklıklar düşecek, yer yer kar etkili olacak. Birçok noktada kendini gösterecek olan kar yağışı, İstanbul'da karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı olarak gerçekleşecek. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte 5 günlük haritalı hava durumu.

TÜM YURTTA HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK!

İstanbul'da 10 derece dolaylarında hissedilen hava sıcaklıkları gece saatlerinde 2 dereceye kadar düşecek. Görülecek karla karışık yağmurun yanında yer yer kar yağışı gözlenecek.

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Salı günü Balkanlar üzerinden gelen hava dalgası ile birlikte Çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmur yağacak. Perşembe günü ise yüksek kesimlerde hafif kar yağışı bekleniyor.

Sağanak ve yağmur şeklinde başlayacak yağışların; Çanakkale, Trakya ve İstanbul'un batısında başlaması öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

PAZAR

PAZARTESİ

Pazartesi günü Ege, Marmara ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlı hava etki gösterecek. Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı yaşanacak.

Pazartesi günü de kuvvetli lodosla birlikte Ankara'da dahil olmak üzere yurdun kuzeyi tamamen yağışlı olacak.

SALI GÜNÜ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

İstanbul'da özellikle şehir merkezinde Salı günü gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur etkili olacak.

Sıcaklıkların daha fazla düşeceği salı günü yurt genelinde yağışlar etkisini gösteriyor. Kastamonu, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta karla karışık yağmur bekleniyor.

ÇARŞAMBA

Çarşamba günü yurdun büyük kesiminde kar yağışı kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Ankara ve Bolu'daki kar Marmara'da karla karışık yağmur olarak kendini gösterecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı çarşamba günü hissedilir derecede düşecek.

İstanbul'da Çarşamba günü sıcaklığın 5 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

PERŞEMBE

Perşembe günü yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürecek. Akdeniz kıyılarında ise yer yer güneşli ve yağmurlu bir hava görülecek. Perşembe günü de başta İstanbul olmak üzere Kuzey'de karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İç Anadolu'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'DA KAR ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta ortasından itibaren kar yağışı gözlenecek. Sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken birçok şehir beyaza bürünecek.

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Antalya, Karaman ve Erzincan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.