Meteoroloji uyardı! Kar kapıya dayandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 31 Aralık gecesi ve yeni yılın ilk gününde hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yılın son günü yurt genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını söyleyen Tekin, yarın Trakya ve Çanakkale dışında tüm yurtta yağış beklendiğini söyledi.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını kaydeden Tekin, "Yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışları göreceğiz. Özellikle Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı ile Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde kendini gösterecek." dedi.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceğini aktaran Tekin, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ riski olduğunu bildirdi.

Tekin, vatandaşları oluşabilecek aksaklıklara karşı uyardı.

1 OCAK'TA BEKLENEN HAVA DURUMU

Soğuk ve yağışlı havanın yurtta yeni yılın ilk gününde de devam edeceği bilgisini paylaşan Tekin, şunları kaydetti:

"İç, batı ve doğu kesimlerinde yağışları göreceğiz. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışları göreceğiz. Özellikle yılın ilk gününde Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise yağışlar kuvvetli olacak. Genellikle kıyı kesimlerde kuvvetli, karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar şeklinde kendini gösterecek."

Tekin, 1 Ocak Perşembe günü rüzgarın İç Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli güneyli yönlerden eseceğini bildirdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Bu gece itibarıyla Ankara'da kar yağışının başlayacağını bildiren Tekin, yarın aralıklarla kar yağışının etkili olacağını söyledi.

Tekin, İstanbul'da yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağını, yüksek kesimlerde, Çatalca ve Silivri çevrelerinde kar yağışının görüleceğini belirtti.

İzmir'de ise yarın beklenen hava durumunun yağmur ve sağanak şeklinde olacağını söyleyen Tekin, yarın hava sıcaklıklarının Ankara'da 2, İstanbul'da 5, İzmir'de ise 10 derece olacağını aktardı.

Ankara'da yılın ilk gününde havanın soğuk olacağını, hava sıcaklığının sıfır derecenin üzerini geçmeyeceğini bildiren Tekin, sıcaklıkların sıfırın altında 2 ila 3 derece aralıklarında ve havanın hafif kar yağışlı olacağını ifade etti.

İstanbul'da yağışların karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olacağını duyuran Tekin, hava sıcaklığının 3 derece beklendiğini söyledi.

Tekin, İzmir'de ise yağışların ara vereceğini, parçalı, çok bulutlu bir hava hakim olacağını, hava sıcaklığının ise 7 derece olacağını kaydetti.