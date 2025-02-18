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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar geliyor

Yurdun büyük bir kısmı yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, ülkenin bazı kesimleri için fırtına ve kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

AA18 Şubat 2025 Salı 16:25 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, yarın akşamdan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenirken, fırtınanın perşembe sabah etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

EGE VE AKDENİZ İÇİN UYARI

Kuzey Ege'de de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenirken, rüzgarın cuma öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de süren yağışların, yarın etkisini artırarak sahil kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU VE İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ KAR

Öte yandan, yarın beklenen kar yağışlarının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kayseri'nin kuzey kesimleri ile Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde ise yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksama, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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