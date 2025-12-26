Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı kapıda

Yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 22.00'den itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un yüksek kesimlerinde 10 ile 20 santim arasında kuvvetli, Rize ve Artvin'in yükseklerinde ise yer yer 20 santim ve üzerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışlarının 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Yetkililer, yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji, özellikle yüksek kesimlerde yaşayanlar ve sürücüler için don tehlikesine karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.