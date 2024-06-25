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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye'de hava sıcaklıklarının yarın itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece düşmesi, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinin çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin ise kuvvetli yağış alması bekleniyor.

AA25 Haziran 2024 Salı 15:19 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurtta mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yarın itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece düşerek mevsim normalleri civarına geleceğini belirten Özdemirci, "Hafta içi yurdun güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek sıcaklıklar, hafta sonu itibarıyla tüm yurtta yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak." dedi.

Özdemirci, yurdun bazı bölgelerinde görülecek yağışlara ilişkin de şu uyarılarda bulundu:

"Yarın yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kısa süreli kuvvetli yağışlar görülecek. Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Hakkari çevrelerinde gök gürültülü sağanak var. Bu yağışlarda Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklentimiz var. Bu yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu görüleceğini tahmin ediyoruz."

Yağışların yarın gün boyu devam edeceğini anlatan Özdemirci, yurdun diğer bölgelerinde ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyledi.

- MARMARA VE DOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Özdemirci, yarın için Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun batısında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini kaydetti.

Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, daha çok dağlık bölgelerde yağış beklendiği bilgisini paylaşan Özdemirci, şöyle devam etti.

"Cuma Göller yöresi, Afyonkarahisar, Denizli çevrelerinde kısa süreli sağanak bekleniyor. Cumartesi günü de ülkemizin kuzeydoğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Artvin'in ilçelerinde yağışlar var. Akdeniz'de de Toroslar mevkisinde sağanak geçişleri olacak. Pazar günü ülkenin kuzeydoğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla sağanaklar görülecek."

- ÜÇ BÜYÜK İLİN HAVA TAHMİNİ

Özdemirci, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta içinde yağış beklentisi olmadığını dile getirerek, sıcaklıkların İstanbul'da 29-30, Ankara'da 31-34, İzmir'de 33-37 arasında değişeceği bilgisini verdi.

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