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Meteoroloji uyardı! Marmara Bölgesi bölgesi kavrulacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı! Marmara Bölgesi bölgesi kavrulacak
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler itibarıyla bölge genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

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