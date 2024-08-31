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Meteoroloji uyardı: Marmara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:04 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı: Marmara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, bugün Marmara'da beklenen gök gürültülü sağanak, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli, Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ile Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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