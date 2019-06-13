29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8366
  • 6,6097
  • 250.694
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteoroloji uyardı: Sağanak etkisini sürdürecek

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Diğer yerlerde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kaşla göz arasında böyle çaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kredi kredi asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kredi asgari ödemelerinde değişiklik

Kartal'a 1.93'lük golcü

Kartal'a 1.93'lük golcü

Doktorlar şaşkına döndü! Kalın bağırsağının yüzde 70'i...

Doktorlar şaşkına döndü! Kalın bağırsağının yüzde 70'i...

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

'İsmail Küçükkaya bunu soracak mı?'

'İsmail Küçükkaya bunu soracak mı?'

Herkesin duygulandığı an... Türkiye bu görüntüyü konuşuyor

Herkesin duygulandığı an... Türkiye bu görüntüyü konuşuyor

'Olursa cevap veririz, bunu Abe'ye söyledim'

'Olursa cevap veririz, bunu Abe'ye söyledim'

Son kurbanının da cesedi bulundu: Böyle vahşet görmedim

Son kurbanının da cesedi bulundu: Böyle vahşet görmedim
 

POPÜLER HABERLER

Suudi Arabistan´da ´´helal disko´´ açıldı

Suudi Arabistan´da ´´helal disko´´ açıldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Avrupa Uzay Ajansı'ndan asteroit uyarısı!

Avrupa Uzay Ajansı'ndan asteroit uyarısı!

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA