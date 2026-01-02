İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0339
  • EURO
    50,4879
  • ALTIN
    6076.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Meteoroloji uyardı: Şiddetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde şiddetli fırtına beklendiği konusunda uyardı. Yapılan uyarıda, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AA2 Ocak 2026 Cuma 14:36 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı: Şiddetli fırtına bekleniyor
ABONE OL

Karadeniz, Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in batısında ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar gününün ilk saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.