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Meteoroloji uyardı: Soğuk hava ve sağanak geliyor!

Türkiye'nin batısı yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alması beklenen yağışların Trakya'da kar olarak kendisini göstermesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
Hava sıcaklığının iç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle birlikte Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
 
ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
 
İZMİR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
 
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
 
TRABZON °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
 
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
 
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

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