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Meteoroloji uyarıları artırdı! Yoğun kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji, Marmara ve Ege'de yarın fırtına, İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Antalya, Isparta, Konya, Mersin ve Adana'da kar yağışı beklendiğini bildirdi. Meteoroloji öte yandan yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 18:42 - Güncelleme:
Meteoroloji uyarıları artırdı! Yoğun kar ve fırtına geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgar, sabah saatlerinden sonra Marmara ve Ege'nin batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (saatte 60-80 kilometre), İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (saatte 80-100 kilometre) şeklinde esecek.

METEOROLOJİ UYARILARI ARTIRDI

Sabah saatlerinden itibaren İzmir'in iç ve yüksek kesimleri, Manisa'nın yüksekleri ile öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Denizli çevrelerinde kuvvetli kar yağışı görülecek.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın yüksekleri ve Isparta ile akşam saatlerine doğru Konya'da kuvvetli, Antalya'nın doğusunun yüksek kesimleri, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güney ve batı ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı etkili olacak.

AKDENİZ BÖLGESİNE UYARI

Mersin ve Adana'nın yüksek kesimlerinde de kuvvetli olması beklenen kar yağışı pazartesi günü Adana'nın yükseklerinde etkisini daha da artırıp yer yer yoğun şekilde etkisini gösterecek.

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