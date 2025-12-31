İSTANBUL 5°C / -2°C
Güncel

Meteoroloji uyarılarını peş peşe yaptı: Bazı bölgelerde kar ve fırtına etkili olacak

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Meteoroloji uyarılarını peş peşe yaptı: Bazı bölgelerde kar ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağışların, gece saatlerinden itibaren, Giresun, Trabzon, Rize ile Gümüşhane ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar, bölgenin iç kesimlerinde yoğun kar, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur; yarın öğle saatlerinden sonra ise soğumayla birlikte yer yer kar şeklinde olacak.

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli'nin kuzeydoğusu, Sakarya'nın kuzeyi ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde tekrar etkili olması bekleniyor.

Güney Ege'nin güneyinde rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de rüzgar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, Antalya Körfezi'nde yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtına, cuma günün ilk saatlerinde etkisini kaybedecek.

Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda ise kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

