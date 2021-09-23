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Meteoroloji uyarmıştı... Beklenen yağış etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak etkisini göstermeye başladı.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 01:00 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 01:00
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak gece etkisini artırdı.

Yağış, Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ve Ümraniye'de, Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde etkili oluyor.

Meteorolojiden yapılan uyarılarda, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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