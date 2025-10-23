Antalya'nın Aksu ilçesinde bugün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yolları adeta göle döndürdü. Sağanak nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler ve vatandaşlar su giderlerini açmak için çaba harcadı. Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.

Bugün öğle saatlerinde Aksu ilçesinde sağanak etkili oldu. Özellikle Barbaros Mahallesi'nde etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar ilerleyemeyip mahsur kaldı. Sürücüler ve vatandaşlar, su giderlerini temizlemek için çaba harcadı.

Yağışın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de, bölgede su tahliye işlemi gerçekleştirdi. Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.

İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

GÖKÇEADA'DA KUVVETLİ SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, 5 farklı bölgede heyelan meydana geldi.

İlçede gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle Kaleköy Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu.

Yağmur suları nedeniyle Uğurlu köyü yolu ve Tepeköy'den merkez yönüne doğru 5 farklı noktada heyelanlar oluştu, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, AA muhabirine, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleriyle yaşanan olumsuzluğun giderilmesi için ivedilikle çalışma yaptıklarını söyledi.

Yaz boyunca yaptıkları kanal temizlikleri ve dere ıslahlarıyla bu olaydaki hasarı en aza indirgediklerini belirten Atalay, "Şu anda tüm ekiplerimizle sahada çalışmalara devam ediyoruz. Yağmur sularından zarar gören ev ve iş yerlerinin temizliğine destek veriyoruz. Hasar alan yolların kısa sürede kullanıma açılması için gerekli çalışmalar yapılmakta. Tüm ada halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

"BÖLGEDE HASAR TESPİT VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Gökçeada Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gökçeada'da gece saatlerinde etkili olan sağanağın, kısa sürede 150 milimetreye ulaşarak ilçe genelinde sele ve heyelana neden olduğu belirtildi.

Açıklamada yoğun yağışın ardından sabah saatlerinde bazı bölgelerde kapanan yollara kamu kurum ve kuruluşlarının hızlı ve koordineli şekilde müdahale ettiği aktarıldı.

Saat 06.30 sıralarında Gökçeada-Tepeköy kara yolundaki heyelan nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan yolun ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kısa sürede ulaşıma açıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeytinliköy'de köy içi yollar zarar görürken, İlçe Özel İdare ekipleri bölgede su tahliye ve yol düzeltme çalışmalarını sürdürdü. Kaleköy mevkisinde, dere yatağında meydana gelen taşkın sonucu tarım arazileri ve kıyı bölgesinde geniş çaplı su birikintileri oluştu. Yeni Bademli Köyü'nde tarım alanlarını etkileyen sel, Gökçeada Havalimanı çevresindeki altyapıda da hasara yol açtı. Havalimanı bölgesinde yapılan hızlı müdahale sayesinde altyapıdaki tahribat kısa sürede giderildi. Zeytinliköy'de yoğun sel ve çamur akıntısı nedeniyle bazı iş yerleri zarar görürken, İlçe Özel İdare ekipleri bölgeyi tamamen temizleyerek yolları yeniden ulaşıma açtı. İlçe Jandarma, Belediye, Karayolları ve Mahalli İdare ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sel ve heyelanın olumsuz etkileri kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşların can ve mal kaybı yaşamadığı olay sonrası, Gökçeada Kaymakamlığı koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bölgede hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları sürüyor."

Açıklamada Kaymakam Osman Acar'ın, sabahın erken saatlerinden itibaren sahada incelemelerde bulunarak ekiplerle çalışmaları yerinde takip ettiği, heyelanın yaşandığı bölgelerde durumu koordine ettiği belirtildi.