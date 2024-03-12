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Meteoroloji uyarmıştı: Edirne'de sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), Trakya için yağış uyarısının ardından Edirne'de sağanak etkili oldu.

DHA12 Mart 2024 Salı 15:28 - Güncelleme:
Meteoroloji uyarmıştı: Edirne'de sağanak
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nin batısında sağanak ve gök gürültülü yağışın etkili olacağını açıkladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Uyarının ardından Edirne ve Kırklareli'de sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Edirne'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Edirne'de yağışın yarına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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