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Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da beklenen yağış başladı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Bazı vatandaşların da rüzgarın etkisiyle şemsiyelerini kontrol etmekte zorlandığı görüldü.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 14:05 - Güncelleme:
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da beklenen yağış başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, havanın yer yer çok bulutlu olacağı, yerel ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin edilen kentte sıcaklık ortalama 30 derece ölçüldü.

Kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde gök gürültülü yağış, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İstiklal Caddesi'nde aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığınarak yağışın dinmesini bekledi, bazıları da başlarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşların da rüzgarın etkisiyle şemsiyelerini kontrol etmekte zorlandığı görüldü.

Fatih'te rüzgarla birlikte etkisini gösteren yağmur, meydan ve parkların boş kalmasına neden oldu.

Beylikdüzü ve Ümraniye'de de kısa süreli yağış geçişleri yer yer etkisini gösterdi.

Üsküdar'da etkili olan yağış sırasında kimileri Boğaz manzarasının tadını çıkarırken, bazıları da duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

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