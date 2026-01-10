Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da yağış başladı

İSTANBUL 15°C / 9°C
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı fırtına ve zaman zaman kar yağışı uyarılarının ardından beklenen hava şartları etkisini göstermeye başladı. Yetkililer rüzgarın önümüzdeki saatlerde daha da kuvvetleneceğini, yüksek kesimlerde ise yağmurun karla karışık yağmur ve kara dönebileceğini belirterek ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

IHA10 Ocak 2026 Cumartesi 10:57 - Güncelleme:
Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin başlama saatinin de fırtına uyarıları dikkate alınarak erkene çekilmişti. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini artırabileceği yönünde uyarılarda bulunurken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yapılan uyarıların ardından İstanbul'un kuzey ilçelerinden biri olan Arnavutköy'de de beklenen yağış başladı. İlçede yağmur ve hafif rüzgar etkisini göstermeye başlarken, zaman zaman rüzgarın şiddetini artırdığı görüldü. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda araç sürücüleri hızlarını düşürürken, vatandaşlar da korunmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki saatlerde rüzgarın kuvvetlenebileceğini, yüksek kesimlerde ise yağmurun yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceğini belirterek, özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

