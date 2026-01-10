İSTANBUL 11°C / 3°C
Güncel

Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar, kent genelinde su baskınlarına yol açtı. Bazı ev ve iş yerleri sular altında kalırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 22:52
Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı
Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı.

Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.

Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı.

Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

