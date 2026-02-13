Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Pınar Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonrası oluşan sel felakete dönüşerek taşan dere, sera üreticilerinin yıllardır elde ettiği birikimleri bir saat içinde tamamen yok etti. 3 dönüm sera içinde domates ve çilek üretimi yapan üretici Metin Karabulut bir saat içinde oluşan zararının 5 milyon lira olduğunu ve tüm birikimlerini kaybettiğini açıkladı.

Köyceğiz'de aşırı yağışların neden olduğu sel, seraları yerle bir ederken son 40 yılın en büyük su taşkını yaşandı.

Sera, domates ve çilek ile birlikte toplam zararının 5 milyon TL olduğunu açıklayan üretici Metin Karabulut, "Burada domates vardı, çilek vardı ikisi. Domates tam hasat zamanındaydı. Bir buçuk dönüm domates çeri ve pembe. Onlar heder oldu, gitti. Yaklaşık 25-30 senedir böyle sel görmedik biz." dedi

ADANA'YI SEL VURDU

Adana'da gece başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar adeta göle döndü. DSİ'ye ait boş sulama kanalı ise yağışla birlikte doldu.

Kent genelinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sokaklar, caddeler ve bulvarla adeta göle döndü. Merkez Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar adeta göle dönerken sürücüler trafikte araçlarını kullanmakta güçlük çekti. Birçok araç sürücüsü ise yolların sualtında kalmasında dolayı araçları arıza yaptı. DSİ'ye ait sulama kanalı ise gün içerisinde boşken yağmurla birlikte suyla doldu.

ANTALYA'DA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde etkili olmasını beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer kaymakamlıklarının yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilçelerde devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına şeklindeki olumsuz hava koşullarının risk oluşturduğu belirtildi.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

OSMANİYE'DE CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Cemalpaşa Mahallesi'nde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan sokak ise belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

FOÇA'DA ARAÇLAR SU İÇİNDE KALDI

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça bölgesinde gece başlayan şiddetli sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şavklı Dere ve Sıcak Dere'nin taşması sonucu sahil şeridi, pazaryeri ve iç mahalle sokakları sular altında kaldı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışla birlikte dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı.

İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar derelerden gelen çamurlu sularla kaplanırken, sahil şeridinde ve mahalle aralarında park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı. Sahil bandındaki dükkanları ve evlerin zemin katlarını su bastı.

Yağışın halen devam ettiği bölgede sahil yolu ve mahalle aralarındaki sokaklarda su seviyesi yükseliyor. Park halindeki çok sayıda araç su içinde kalırken, Yağışın halen devam ettiği Bölgedeki taşkın ve su baskınları etkisini sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA DERELER TAŞTI

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.

Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran yağış sonrası dere yatakları dolarken, bazı tarım arazileri ve bağlantı yolları su altında kaldı. Taşkınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölgede sağanak devam ediyor.