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Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarı! Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara bölgesi için peş peşe uyardı. Meteoroloji yarın sabahtan itibaren etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış için uyarırken, AFAD ise vatandaşlara cep telefonu aracılığıyla uyarı mesajı gönderdi.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
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Marmara'nın doğusunda yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul'un Avrupa Yakası ve Yalova çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFAD MESAJLA UYARDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yarın sabah Marmara bölgesinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış için vatandaşlara uyarı mesajı gönderdi.

AFAD'ın gönderdiği mesajda, "İstanbul'da Perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı yer aldı.

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