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Meteoroloji ''yağmur geliyor'' dedi ama güneşi görenler sahile akın etti

İSTANBUL'da bugün yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşin tadını çıkarmak isteyen İstanbullular sahillere akın ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğleden sonra kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

  • DHA
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İstanbullular dün yağan yağmurun ardından bugün güneşli bir güne uyandı. Çok sayıda kişi, Boğaz kenarına akın etti. Güneşin kadını çıkarmak isteyenler Beşiktaş ve Üsküdar'da sahil kenarlarını doldurdu. İstanbullular güneşin tadını çıkarırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
 
Ortaköy sahiline gelen  Sinem Şimşek, "Biz de şaşırdık açıkçası. Ne giyineceğimizi bilemiyoruz bu havalarda. Geçen sene bu zamanlar ben kalın mont ile dolaşıyordum. Şu anda ince trençkotla dolaşıyorum. Biz de şaşkınız. Bu güzel havayı fırsata dönüştürmeye çalıştık. Normalde planlarımız arasında buraya gelmek yoktu. Güzel havayı görünce Ortaköy'e geldik. Çıkmışken artık umarım yağmur yağmaz derim" ifadelerini kullandı. 
 
İzmir'den İstanbul'a kızını ziyarete gelen İsmail Çetin ise, "Bahar havası gibi bir hava var. İzmir'den kızımın yanına geldim. Kızımla gezelim, görelim diye çıktık. Güzel bir hava var" dedi.  Arkadaşları ile güzel havanın tadını çıkaran Gül Yapıcıer da, "Havalar çok güzel çok memnunuz ama susuzluk da olacak. Susuzluğa da dayanamayız. Böyle gitmesini de istemiyoruz havaların. Biraz yağış ister Türkiye" şeklinde konuştu. 

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