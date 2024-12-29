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Meteoroloji 'yılbaşı' raporunu yayımladı: Yurt geneline sağanak uyarısı! Beklenen kar geliyor mu?

Meteoroloji, yılbaşı için hava durumu raporunun yayımladı. Raporda, yurt genelinde beklenen sağanağın salı günü son bulacağı belirtiliyor. Meteorolojisi, şiddetli yağışların etkili olması beklenen Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz ile Batı ve Doğu Karadeniz için uyarılarda bulundu. Peki beklenen kar geliyor mu? İşte yılbaşında kar açıklaması...

AA29 Aralık 2024 Pazar 17:16 - Güncelleme:
Meteoroloji 'yılbaşı' raporunu yayımladı: Yurt geneline sağanak uyarısı! Beklenen kar geliyor mu?
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Murat Oğlakçı, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın itibarıyla yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini belirten Oğlakçı, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz ile Batı ve Doğu Karadeniz'de yağışın etkili olacağını bildirdi.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Kıyı kesimlerde ve Marmara'nın doğusunda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini vurgulayan Oğlakçı, "Bu yağışlar, salı günü yurdumuzu terk ediyor. Yurdun büyük bir kısmında salıdan itibaren yağış beklemiyoruz. Sadece Doğu Karadeniz kıyılarıyla Karaman ve Niğde çevrelerinde yağış görülecek." diye konuştu.

Oğlakçı, yeni yılın ilk günlerinde yurt genelinde yağış beklenmediğini, çarşamba sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde sis ve pus görülebileceğini kaydetti.

Çarşamba günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi yaşanabileceğine işaret eden Oğlakçı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Oğlakçı, "Yarın itibarıyla Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek." dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da yarın yağış beklendiğini belirten Oğlakçı, sıcaklığın gece 6, gündüz 9 derecede seyredeceğini söyledi.

Oğlakçı, İstanbul'da hafta boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığına değinerek, "Salı ve çarşamba günü sıcaklıklar gece 4, gündüz 10 derece olacak." dedi.

İzmir'de 5 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Oğlakçı, sıcaklığın gece 6 ila 7 derece, gündüz 12 ila 13 derecede seyredeceğini aktardı.

Ankara'da yarın itibarıyla güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar beklendiğini belirten Oğlakçı, yeni yılın ilk günlerinde yağış öngörmediklerini söyledi.

Oğlakçı, Ankara'da gelecek 3 gün boyunca sıcaklıkların gece eksi 1 ila eksi 2 derece, gündüz 6 ila 7 derecede seyredeceğini sözlerine ekledi.

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