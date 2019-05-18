Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde “Radyosonde Balon Atımı” gerçekleştirildi.

9 FARKLI BÖLGEDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı 9 Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Radyosonde Balon Atımı'nın Samsun’daki ayağı Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünde yapıldı. Etkinlik kapsamında özel bir fen lisesi 10. sınıf öğrencilerine öncelikle Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce ve diğer yetkililer tarafından meteoroloji binası ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Daha sonra ise “Radyosonde Balon Atımı” alanına geçildi. Burada da balon atımı hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Daha sonrasında ise, günde 2 defa yapılan balon atımı gençlerle birlikte gerçekleştirildi. Balona ayrıca, “İstikbal göklerde, bu vatanın gençleri gönüllerde” notu yazıldı.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"

Etkinlik hakkında bilgi veren Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, meteoroloji balon atımını, milli mücadelenin başlamasının 100. yıl etkinlikleri kapsamında vatanı emanet edecekleri gençlerle birlikte yapmak istediklerini söyledi.

Yüksek atmosfer gözlemlerini günde 2 defa yaptıklarını belirten Yüce, “Bu sayede 100. yıl etkinliklerinde bir farkındalık oluşturmak istedik. Balon atımı tüm dünyada aynı saatte eş zamanlı olarak yüksek atmosfer rasatlarının yapıldığı istasyonlarda aynı zamanda günde 2 defa yapılmaktadır. Balon atımı ile hava kütlesinin fiziksel özellikleri tespit edilerek, hava tahmin çalışmasında, havacılık çalışmalarında ve diğer analiz çalışmalarında kullanılmakta” dedi.

Öğrenciler ise milli mücadelenin başlamasının 100. yılında böyle bir etkinlik yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.