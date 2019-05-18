22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında 9 farklı Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde liseli öğrencilerle birlikte eş zamanlı olarak meteoroloji balon atımı gerçekleştirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde “Radyosonde Balon Atımı” gerçekleştirildi.
 
9 FARKLI BÖLGEDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı 9 Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Radyosonde Balon Atımı'nın Samsun’daki ayağı Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünde yapıldı. Etkinlik kapsamında özel bir fen lisesi 10. sınıf öğrencilerine öncelikle Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce ve diğer yetkililer tarafından meteoroloji binası ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.
 
Daha sonra ise “Radyosonde Balon Atımı” alanına geçildi. Burada da balon atımı hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Daha sonrasında ise, günde 2 defa yapılan balon atımı gençlerle birlikte gerçekleştirildi. Balona ayrıca, “İstikbal göklerde, bu vatanın gençleri gönüllerde” notu yazıldı.
 
"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"
 
Etkinlik hakkında bilgi veren Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, meteoroloji balon atımını, milli mücadelenin başlamasının 100. yıl etkinlikleri kapsamında vatanı emanet edecekleri gençlerle birlikte yapmak istediklerini söyledi.
 
Yüksek atmosfer gözlemlerini günde 2 defa yaptıklarını belirten Yüce, “Bu sayede 100. yıl etkinliklerinde bir farkındalık oluşturmak istedik. Balon atımı tüm dünyada aynı saatte eş zamanlı olarak yüksek atmosfer rasatlarının yapıldığı istasyonlarda aynı zamanda günde 2 defa yapılmaktadır. Balon atımı ile hava kütlesinin fiziksel özellikleri tespit edilerek, hava tahmin çalışmasında, havacılık çalışmalarında ve diğer analiz çalışmalarında kullanılmakta” dedi. 
 
Öğrenciler ise milli mücadelenin başlamasının 100. yılında böyle bir etkinlik yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suya kapılarak şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi

Suya kapılarak şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi

Hedef tepkili ve küskün seçmen

Hedef tepkili ve küskün seçmen

Malatya'da faciadan dönüldü, yolcu treni otomobile çaptı

Malatya'da faciadan dönüldü, yolcu treni otomobile çaptı

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Operasyon başladı, Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Operasyon başladı, Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Dünyanın gözü Denizkurdu'nda

Dünyanın gözü Denizkurdu'nda

Serbest kalır kalmaz tekrar gözaltına alındı

Serbest kalır kalmaz tekrar gözaltına alındı

Gencebay'ın oğlunu bıçaklamıştı, o taksici hapiste

Gencebay'ın oğlunu bıçaklamıştı, o taksici hapiste
 

POPÜLER HABERLER

´´Dokuzuncu gezegen´´de sıra dışı bahar

´´Dokuzuncu gezegen´´de sıra dışı bahar

Yeni 'Batman' belli oldu

Yeni 'Batman' belli oldu

600 yıllık gizem çözüldü

600 yıllık gizem çözüldü

Altay tankı ASELSAN tarihine geçti

Altay tankı ASELSAN tarihine geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA