Meteorolojiden 13 Ekim hava durumu raporu yayımlandı! Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını açıkladı. Doğu Marmara, Doğu Akdeniz, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Kocaeli, Hatay, Mersin, Bolu, Sinop, Trabzon, Van ve Malatya gibi illerde yağışlar daha yoğun şekilde hissedilecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Ardahan ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rize ve Artvin kıyılarında ise yağışların çok kuvvetli şekilde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR: Hava sıcaklıklarının özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece arasında düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

SİS VE PUS UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis görülebileceği belirtildi. Özellikle sürücüler sis nedeniyle görüş mesafesinin azalacağı bölgelerde dikkatli olmalı.

13 EKİM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimleri, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu

ANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 31°C

Az bulutlu