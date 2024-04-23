Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarına ait hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.

Rapora göre; bazı iller için sağanak uyarısı yapılırken, özellikle yurdun doğu kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde artacağı bilgisi paylaşıldı.

17 İL İÇİN SARI KODLU ALARM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan "MeteoUyarı" sayfasında, 17 il için sarı kodlu uyar yapıldı.

Söz konusu illerde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Uyarı yapılan iller şu şekilde:

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur,

Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

24 NİSAN TARİHİNE AİT HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 18°C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA 18°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyorBatı Akdeniz'in iç kesimlerinde Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 16°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 16°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

BOLU 15°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE 18°C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık