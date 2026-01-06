Meteoroloji'den 2 ile son dakika uyarısı: Don ve çığ tehlikesine karşı dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİDEN BAYBURT İÇİN DON VE ÇIĞ UYARISI

Dondurucu soğukların etkisiyle buzlanma ve don olayının bölgede yaşanabileceği bildirilerek, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.