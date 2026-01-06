İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0448
  • EURO
    50,4618
  • ALTIN
    6162.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji'den 2 ile son dakika uyarısı: Don ve çığ tehlikesine karşı dikkat
Güncel

Meteoroloji'den 2 ile son dakika uyarısı: Don ve çığ tehlikesine karşı dikkat

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresi için buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

IHA6 Ocak 2026 Salı 11:27 - Güncelleme:
Meteoroloji'den 2 ile son dakika uyarısı: Don ve çığ tehlikesine karşı dikkat
ABONE OL

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİDEN BAYBURT İÇİN DON VE ÇIĞ UYARISI

Dondurucu soğukların etkisiyle buzlanma ve don olayının bölgede yaşanabileceği bildirilerek, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.