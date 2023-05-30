Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde yağışlarla beraber yer yer mevsim normalleri altında sıcaklıkların görülebileceği öngörülüyor.

Ayrıca 20 şehir için de sarı kod ile yağış uyarısı yapıldı.

Meteroloji'nin uyardığı iller arasında Sinop, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum, Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Uşak, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli yer aldı.

Yapılan uyarıda, "Aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.