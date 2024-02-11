Meteoroloji'den İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. MGM, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Marmara'nın batısı ve Ege'de kuvvetli fırtına beklendiği belirtilirken, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba zehirlenmelerine karşı dikkatki ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

MARMARA VE EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos sebebi ile ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ağrı, Artvin, Balıkesir Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kırklareli, Muş, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için sarı kodla uyarı yaptı.